Экс-вратарь «Зенита» перешел в греческий клуб

Экс-вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин стал игроком греческого «Левадиакоса». 35-летний россиянин перебрался в клуб в качестве свободного агента.

Минувший сезон Лодыгин провел в составе «Панатинаикоса», где сыграл в четырех матчах греческой Суперлиги и пропустил три мяча.

Лодыгин выступал за «Зенит» с 2013 по 2018 год, становился чемпионом России и завоевал с сине-бело-голубыми Кубок страны. Сезоном ранее россиянин завоевал Кубок Греции с «Панатинаикосом». В РПЛ также играл за тульский «Арсенал».

С 2016 года Лодыгин не вызывается в расположение сборной России. Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро (на пике оценивался в 10 млн евро).

«Левадиакос» стал девятым в минувшем сезоне Суперлиги. Это лучшее достижение команды в чемпионате за последние 10 лет.