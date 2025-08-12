Губерниев предположил, как будущее Сафонова в ПСЖ связано с украинцем

Ведущий и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев не согласен, что будущее российского вратаря Матвея Сафонова во французском «ПСЖ» под вопросом из‑за перехода в команду украинского защитника Ильи Забарного.

«ПСЖ» во вторник объявил о трансфере Забарного из английского «Борнмута». Ранее сообщалось, что переход украинца может повлиять на уход Сафонова из команды. Кроме того, парижане в летнее трансферное окно приобрели у «Лилля» вратаря Люку Шевалье.

— Насколько понимаю, Сафонов сам не хочет уходить из «ПСЖ», и его не выгоняют из‑за Забарного. У «ПСЖ» проблема с Джанлуиджи Доннаруммой. Сейчас еще подписали Шевалье, который будет претендовать на стартовый состав. Это же спорт, может, Матвей выдержит конкуренцию и будет основным. Не думаю, что будущее Сафонова в «ПСЖ» упирается в украинца, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Сафонов играет за «ПСЖ» с лета 2024 года. В составе команды воспитанник «Краснодара» стал чемпионом Франции, обладетелем Кубка и Суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов.