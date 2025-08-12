«МЮ» интересуется Упамекано. Агент защитника «Баварии» предложил его клубам АПЛ, включая «Юнайтед» (Кристиан Фальк)

Sports.ru

«МЮ» рассматривает Дайо Упамекано в качестве усиления обороны.

Агент защитника «Баварии» предложил его клубам АПЛ
© Sports.ru

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, «Манчестер Юнайтед» включил 26-летнего защитника в свой список, поскольку его контракт истекает следующим летом.

«Бавария» активно пытается договориться с Упамекано о новом соглашении, но переговоры почти не продвигаются. Это вызывает раздражение в мюнхенском клубе, там не хотят повторения истории с Лероем Сане, перешедшим в «Галатасарай» свободным агентом.

Интерес со стороны «МЮ» осложняет ситуацию с продлением француза. Более того, агент Упамекано, Мусса Сиссоко, предложил своего клиента клубам АПЛ, включая «Манчестер Юнайтед».

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости