Агент защитника «Баварии» предложил его клубам АПЛ

«МЮ» рассматривает Дайо Упамекано в качестве усиления обороны.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, «Манчестер Юнайтед» включил 26-летнего защитника в свой список, поскольку его контракт истекает следующим летом.

«Бавария» активно пытается договориться с Упамекано о новом соглашении, но переговоры почти не продвигаются. Это вызывает раздражение в мюнхенском клубе, там не хотят повторения истории с Лероем Сане, перешедшим в «Галатасарай» свободным агентом.

Интерес со стороны «МЮ» осложняет ситуацию с продлением француза. Более того, агент Упамекано, Мусса Сиссоко, предложил своего клиента клубам АПЛ, включая «Манчестер Юнайтед».