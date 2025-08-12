Колыванов рассказал, почему «Динамо» испытывает проблемы в начале сезона

Бывший российский футболист Игорь Колыванов заявил, что у московского «Динамо» нет целостной игры, передает «Чемпионат».

«Игроки, на которых рассчитывает Карпин, сейчас находятся не в самой оптимальной форме, отсюда и проблемы. Конечно, команда стала лучше играть в обороне, но у «Динамо» нет целостной командной игры», — сказал Колыванов.

10 августа «Динамо» сыграло вничью в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи». Встреча, которая состоялась на стадионе «Фишт», завершилась со счетом 1:1. На 18-й минуте гол Дениса Макарова был отменен после просмотра VAR, а на 37-й минуте он забил по правилам. На 85-й минуте Максим Мухин помог «Сочи» уйти от поражения.

После четырех туров «Динамо» идет на девятом месте, имея пять очков. В следующем туре столичный клуб сыграет с еще одной московской командой — ЦСКА. Встреча пройдет 17 августа, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.