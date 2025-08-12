Гендиректор «Акрона» назвал цель клуба на новый сезон

Константин Клюшев, генеральный директор «Акрона», рассказал о целях клуба на текущий сезон в Российской Премьер-лиге. В интервью Матч ТВ он сообщил, что задача футболистов — занять место не ниже восьмого в турнирной таблице по итогам чемпионата.

© N24.ru

На данный момент команда занимает седьмую строчку, набрав шесть очков после четырёх туров. В прошлом сезоне под руководством Заурбека Тедеева «Акрон» занял девятое место.

Клюшев отметил, что «Акрон» реалистично оценивает свои возможности и считает восьмое место оптимальной целью на данный момент. Также генеральный директор подчеркнул, что развитие клуба включает работу по всем направлениям: от инфраструктуры до маркетинга и взаимодействия в команде.

Впереди у тольяттинцев серия матчей, где они намерены закрепиться в верхней половине таблицы.

Ранее сообщалось, что форвард футбольной команды «Акрон» Артём Дзюба стал лидером по количеству забитых мячей в истории сборной России по футболу.

.