Вратарь ПСЖ может перейти в «Манчестер Сити».

Доннарумма – приоритет для «Ман Сити» на случай ухода Эдерсона. Контакты с окружением вратаря «ПСЖ» уже были (RMC Sport)
Джанлуиджи Доннарумма может перейти из «ПСЖ» в «Манчестер Сити».
26-летний вратарь сборной Италии и парижане не обсуждают продление контракта, рассчитанного до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что «МЮ» и «Челси» запрашивали информацию по Доннарумме, но пока не делали предложений «Пари Сен-Жермен».
По данным RMC Sport, Доннарумма – приоритетный вариант для «Ман Сити» на случай ухода бразильского вратаря Эдерсона, которого ранее связывали с трансфером в «Галатасарай».
«Горожане» уже инициировали контакты с окружением Джанлуиджи. Главному тренеру клуба АПЛ Пепу Гвардиоле нравится игра Доннаруммы.
Напомним, этим летом «Сити» за 27 миллионов фунтов купил у «Бернли» своего воспитанника вратаря Джеймса Траффорда.
