Вратарь ПСЖ может перейти в «Манчестер Сити».

Джанлуиджи Доннарумма может перейти из «ПСЖ» в «Манчестер Сити».

26-летний вратарь сборной Италии и парижане не обсуждают продление контракта, рассчитанного до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что «МЮ» и «Челси» запрашивали информацию по Доннарумме, но пока не делали предложений «Пари Сен-Жермен».

По данным RMC Sport, Доннарумма – приоритетный вариант для «Ман Сити» на случай ухода бразильского вратаря Эдерсона, которого ранее связывали с трансфером в «Галатасарай».

«Горожане» уже инициировали контакты с окружением Джанлуиджи. Главному тренеру клуба АПЛ Пепу Гвардиоле нравится игра Доннаруммы.

Напомним, этим летом «Сити» за 27 миллионов фунтов купил у «Бернли» своего воспитанника вратаря Джеймса Траффорда.