Федора Чалова обокрали на пляже

Российского нападающего ПАОКа Фёдора Чалова обокрали на одном из греческих пляжей, сообщает ANT News.

По данным источника, в воскресенье, 10 августа, Чалова обокрали на пляже в Халкидиках, куда он приехал отдохнуть. Неизвестные взломали его автомобиль, припаркованный на бесплатной парковке на пляже «Миконьятика» в Неа-Калликратии. Вернувшись, футболист обнаружил, что преступники украли сумку с € 200 и документами.

Отмечается, что Чалов обратился в полицию Неа Калликратии.

Чалову 27 лет, он перешёл в греческий клуб летом прошлого года. В 40 матчах сезона-2024/2025 Фёдор забил пять голов и сделал семь результативных передач.