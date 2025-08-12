Стало известно, сколько ПСЖ хочет за вратаря

«ПСЖ» хочет 50 млн евро за Доннарумму. «Ман Сити» считает сумму завышенной
«ПСЖ» хочет получить 50 млн евро за Джанлуиджи Доннарумму.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «Манчестер Сити» связался с парижанами, чтобы уточнить условия потенциального трансфера вратаря. Отмечается, что «горожане» считают требования «ПСЖ» завышенными, при этом сделка возможна лишь в случае ухода Эдерсона.
Также сообщается, что «Челси», об интересе которого стало известно ранее, не ведет работу над трансфером Доннаруммы, у которого остался один год по контракту с «ПСЖ».
Grand Chess Tour. Сент-Луис. Аронян лидирует после трех раундов рапида, Каруана – 2-й, Гукеш – 3-й
Татьяна Сергаева получила нейтральный статус. Она главный тренер сборной России по художественной гимнастике
«Будет связка Медведев – Мозгов. Высокий сбрасывает, Александр Иванович реализует». Тренер «Амкала» Панов о составе на Кубок
Grand Chess Tour. Сент-Луис. Аронян лидирует после трех раундов рапида, Каруана – 2-й, Гукеш – 3-й
Татьяна Сергаева получила нейтральный статус. Она главный тренер сборной России по художественной гимнастике
«Будет связка Медведев – Мозгов. Высокий сбрасывает, Александр Иванович реализует». Тренер «Амкала» Панов о составе на Кубок