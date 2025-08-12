Защитник швейцарской команды не хочет переходить в «Спартак»

Левый защитник «Янг Бойз» Жауэн Аджам отказался от перехода в «Спартак». Об этом сообщил журналист Марк Меншуа.

По данным источника, несмотря на выгодные условия, алжирец хочет перебраться клуб одной из топ-5 европейских лиг.

22-летний Аджам оценивается Transfermarkt в 9 млн евро. Игрок планировался как замена ушедшему в «Спортинг» Рикарду Мангашу.

Аджам уже выступал в топ-лиге. Провел два сезона за французский «Нант».

В минувшем сезоне Аджам провел 35 матчей в швейцарской Суперлиге, забил два гола и отдал три голевых передачи. С 2023 года он регулярно вызывается в сборную Алжира.

На позиции левого защитника у красно-белых остался Олег Рябчук. Ранее у москвичей сорвалась сделка по защитнику «Торино» Саулю Коко. Летом клуб не смог выиграть борьбу за Николя Комличенко у «Локомотива».