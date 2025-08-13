«Пари НН» обратился в ЭСК по итогам матча с «Ростовом»

Нижегородский клуб направил обращение в ЭСК.

"Пари НН" обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой рассмотреть удаление полузащитника Мамаду Майга, сообщили "СЭ" в службе коммуникаций РФС.

Данный эпизод случился в матче 4-го тура РПЛ с "Ростовом" (0:1). Майга получил прямую красную карточку и был удален с поля на 11-й минуте игры.

"Пари НН" не набрал после 4-х сыгранных туров ни одного очка и располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.