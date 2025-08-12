"Зенит" со счетом 3:0 обыграл "Рубин" в матче Кубка России

Петербургский "Зенит" обыграл казанский "Рубин" в матче второго раунда группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Поединок, который состоялся на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге, завершился с результатом 3:0. Дубль в этом поединке оформил Матео Кассьерра, который отличился с игры на 70-й минуте, а через восемь минут реализовал пенальти. На 83-й минуте отличился Вадим Шилов. Игрок "Рубина" Мирлинд Даку поразил ворота соперников на 62-й минуте, однако гол был отменен из-за нарушения во время голевой атаки. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого назначен Сергей Чебан. В первом туре группового этапа "Зенит" одержал выездную победу над грозненским "Ахматом" со счетом 2:1. Казанская команда также стартовала в Кубке России с победы, обыграв на домашнем стадионе "Оренбург" - 2:0. В следующем туре "Рубин" на выезде сразится с "Ахматом" 26 августа, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Петербургская команда в тот же день на выезде сразится с "Оренбургом", начало матча - 18:30 мск.