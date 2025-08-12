«Зенит» и «Рубин» назвали стартовые составы на матч Кубка России

«Зенит» и «Рубин» объявили стартовые составы на матч второго тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Встреча группы A пройдет в Санкт‑Петербурге и начнется в 18:30 по московскому времени.

Стартовый состав «Зенита»: Денис Адамов (вратарь), Роман Вега, Нуралы Алип, Страхиня Эракович, Арсен Адамов, Юрий Горшков, Ярослав Михайлов, Максим Глушенков, Андрей Мостовой (капитан), Лусиано, Матео Кассьерра.

Стартовый состав «Рубина»: Артур Нигматуллин (вратарь), Дмитрий Кабутов, Егор Тесленко, Алексей Грицаенко, Константин Нижегородов, Александр Зотов (капитан), Богдан Йочич, Марат Апшацев, Александр Ломовицкий, Александар Юкич, Энри Мукба.

Прямую трансляцию игры смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.