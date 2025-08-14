Бушуев порассуждал о неудачах «Зенита»

Бывший тренер «Мюнхена-1860» и воспитанник «Зенита» Денис Бушуев порассуждал на тему причины неудач сине-бело-голубых в новом сезоне. Он считает, что проблема кроется точно не в главном тренере команды Сергее Семаке. По итогам четырёх стартовых туров «Зенит» занимает восьмое место в турнирной таблице Мир РПЛ.

