Тедеев раскрыл, кого считает самым великим тренером в российском футболе

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев раскрыл, кого считает самым лучшим тренером в российском футболе. Так, Тедеев сделал выбор в пользу экс-тренера ЦСКА, киевского «Динамо» и сборной России Валерия Газзаева.

«ЦСКА — это великий клуб, и великим в своё время этот клуб сделал Валерий Георгиевич Газзаев. Я ему безумно благодарен, считаю его самым великим тренером в нашей стране. Недавно его поздравлял с днём рождения, он мне также пожелал удачи», — сказал Тедеев в интервью пресс-службе «Акрона».

Напомним, наибольших успехов Газзаев добился как раз с ЦСКА. Под его руководством армейцы выиграли Кубок УЕФА в 2005 году.