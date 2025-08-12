Смолов сыграет за медиаклуб в Кубке России по футболу

Бывший нападающий «Краснодара» Федор Смолов сыграет за медиафутбольную команду Broke Boys в матчах Пути регионов FONBET Кубка России, сообщает пресс‑служба клуба.

Ранее президент Broke Boys Дмитрий Егоров заявил «Матч ТВ», что Смолов сыграет за команду, если она пройдет первый раунд Кубка страны. В минувшую среду медиафутбольный клуб победил «Орел» со счетом 3:2.

Форвард будет выступать под 90‑м номером.

Смолов покинул «Краснодар» в мае в связи с окончанием действия контракта. В прошедшем сезоне 35‑летний нападающий провел 24 матча во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи.

Ближайший матч в Кубке России Broke Boys проведут 21 августа против курского «Авангарда» из Второй лиги, игра состоится в Орле.