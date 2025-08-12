"Зенит" разгромил "Рубин" во втором туре Кубка России

В матче 2-го тура группового этапа Кубка России «Зенит» на «Газпром Арене» разгромил «Рубин» со счётом 3:0.

© ФК "Зенит"

На 62-й минуте гости могли выйти вперёд благодаря голу Мирлинда Даку, но взятие ворот отменили из-за игры рукой у Егора Тесленко в предыдущем эпизоде. После этого петербуржцы перехватили инициативу: Матео Кассьерра открыл счёт на 70-й минуте, а спустя восемь минут реализовал пенальти и оформил дубль. Окончательный результат установил 17-летний Вадим Шилов, забивший на 84-й минуте.