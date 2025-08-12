Виллиан Роша перешел из ЦСКА в «Аль‑Джазиру»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша продолжит карьеру в «Аль‑Джазире» из ОАЭ, сообщает пресс‑служба московского клуба.

© Матч ТВ

Ранее в агентстве Sferico Sports, представляющем интересы 30‑летнего футболиста, сообщили «Матч ТВ», что контракт будет рассчитан на два года, а сумма трансфера составит 5 миллионов евро.

Бразилец пополнил состав армейцев в сентябре 2022 года. Всего за ЦСКА он провел 107 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 9 голевых передач. Вместе с «красно‑синими» Виллиан Роша дважды выигрывал Кубок России, а также завоевывал Суперкубок России.