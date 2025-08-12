Доннарумма объявил об уходе из ПСЖ

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма обратился к болельщикам «ПСЖ» на фоне слухов о своём уходе из клуба и подтвердил, что не останется в парижской команде.

© Чемпионат.com

«Особенным парижским болельщикам. С первого дня моего приезда я отдавал все силы на поле и вне его, чтобы заслужить своё место и защищать ворота «Пари Сен-Жермен»

К сожалению, кто-то решил, что я больше не могу быть частью коллектива и вносить свой вклад в его успех. Я разочарован и огорчён.

Я надеюсь, что у меня будет возможность еще раз посмотреть в глаза болельщикам на «Парк де Пренс» и попрощаться с ними так, как это должно быть сделано. Если этого не произойдёт, я хочу, чтобы вы знали: ваша поддержка и привязанность значат для меня очень много, и я никогда этого не забуду. Я всегда буду хранить память обо всех эмоциях, волшебных вечерах и о вас, благодаря которым я чувствую себя как дома.

Моим товарищам по команде – моей второй семье – спасибо за каждую битву, каждый смех, каждый момент, который мы разделили. Вы всегда будете моими братьями.

Играть за этот клуб и жить в этом городе было огромной честью. Спасибо, Париж!» — написал Доннарумма в социальной сети.

Доннарумме 26 лет, он играл за парижан с июля 2021 года. Голкипер провёл за клуб 161 матч, в 56 из которых оставил ворота в неприкосновенности. В составе «ПСЖ» Джанлуиджи выиграл 10 трофеев: четыре раза стал чемпионом Франции, дважды — обладателем Кубка страны, три раза — победителем Суперкубка, также в активе итальянца победа в Лиге чемпионов.