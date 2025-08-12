"Спартак" уступил махачкалинскому "Динамо" в серии пенальти в Кубке России

Встреча второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между московским «Спартаком» и махачкалинским «Динамо» завершилась поражением красно-белых.

© ФК "Спартак"

Матч завершился со счётом 1:1 в основное время, а в серии пенальти сильнее оказались гости — 4:3.

Гол на 87-й минуте забил Гамид Агаларов, реализовавший пенальти, назначенный за нарушение Пабло Солари на Сундукове. В компенсированное время Руслан Литвинов головой сравнял счёт после подачи Даниила Зорина.