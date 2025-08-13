«Спартак» проиграл семь серий пенальти подряд в Кубке России в XXI веке

Московский «Спартак» уступил махачкалинскому «Динамо» в серии пенальти матча 2-го тура группы С Пути РПЛ Фонбет Кубка России — 1:1 (3:4 пен.). Таким образом, красно-белые проиграли седьмую серию пенальти подряд в играх Кубка страны и не побеждают в таких сериях 31 год.

Красно-белые не могут одержать победу в серии пенальти в Кубке России с 1994 года, когда в финале соревнований был обыгран ЦСКА (2:2, 4:2 пен.).

С тех пор «Спартак» проиграл семь серий пенальти подряд в розыгрышах турнира — в 2007 году «Тереку» (1:1, 4:5 пен.), в 2011-м — ЦСКА (3:3, 7:8 пен.) и «Волге» (1:1, 6:7 пен.), в 2012-м — «Ростову» (0:0, 2:3 пен.), в 2018-м — «Тосно» (1:1, 5:6 пен.) и в 2022-м — «Зениту» (0:0, 2:4 пен.).