Суперкомпьютер назвал главных кандидатов на вылет из РПЛ сезона-2025/2026
Суперкомпьютер статистической платформы Opta Sport сделал прогноз на Российскую Премьер-Лигу сезона-2025/2026. В частности, после четырёх стартовых туров искусственный интеллект предсказал кандидатов на вылет из высшего дивизиона (15-е и 16-е места).
Шансы клубов РПЛ на вылет (15-е место — гарантирует вылет):
- «Пари Нижний Новгород» — 24,1%;
- «Сочи» — 22,5%;
- «Оренбург» — 21,9%;
- «Ахмат» (Грозный) — 11,6%;
- «Динамо» (Махачкала) — 6,7%;
- «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 4,9%;
- «Акрон» (Тольятти) — 3,2%;
- «Крылья Советов» (Самара) — 2,3%;
- «Балтика» (Калинингад) — 1,4%;
- «Рубин» (Казань) — 0,7%;
- «Спартак» (Москва) — 0,4%;
- «Динамо» (Москва) — 0,3%.
У остальных клубов: «Зенита», «Локомотива», «Краснодара» и ЦСКА — нет шансов занять 15-е место, по мнению Opta Sport.
Напомним, по итогам стартовых четырёх туров на 16-й строчке располагается «Пари Нижний Новгород», не набравший очков. На 15-м месте идёт «Сочи» с одним очком.
