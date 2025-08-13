Суперкомпьютер назвал главных кандидатов на вылет из РПЛ

Суперкомпьютер статистической платформы Opta Sport сделал прогноз на Российскую Премьер-Лигу сезона-2025/2026. В частности, после четырёх стартовых туров искусственный интеллект предсказал кандидатов на вылет из высшего дивизиона (15-е и 16-е места).

© Чемпионат.com

Шансы клубов РПЛ на вылет (15-е место — гарантирует вылет):

«Пари Нижний Новгород» — 24,1%;

«Сочи» — 22,5%;

«Оренбург» — 21,9%;

«Ахмат» (Грозный) — 11,6%;

«Динамо» (Махачкала) — 6,7%;

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — 4,9%;

«Акрон» (Тольятти) — 3,2%;

«Крылья Советов» (Самара) — 2,3%;

«Балтика» (Калинингад) — 1,4%;

«Рубин» (Казань) — 0,7%;

«Спартак» (Москва) — 0,4%;

«Динамо» (Москва) — 0,3%.

У остальных клубов: «Зенита», «Локомотива», «Краснодара» и ЦСКА — нет шансов занять 15-е место, по мнению Opta Sport.

Напомним, по итогам стартовых четырёх туров на 16-й строчке располагается «Пари Нижний Новгород», не набравший очков. На 15-м месте идёт «Сочи» с одним очком.