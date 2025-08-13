«Оренбург» на своем поле обыграл грозненский «Ахмат»

«Оренбург» обыграл грозненский «Ахмат» в домашнем матче второго тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу.

Встреча в Оренбурге завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В составе победителей отличились Станислав Поройков и Владислав Камилов. У гостей гол забил Келиано.

«Оренбург», который возглавляет Владимир Слишкович, с тремя очками располагается на третьей строчке турнирной таблицы группы A. «Ахмат» потерпел первое поражение под руководством Станислава Черчесова, чеченский клуб пока не набрал очков и идет четвертым.

В следующем туре Кубка России «Оренбург» примет петербургский «Зенит», «Ахмат» дома сыграет с казанским «Рубином». Оба матча состоятся 26 августа.

Кубок России. Тур 2. Путь РПЛ

«Оренбург» (Оренбург) — «Ахмат» (Грозный) — 2:1 (0:0)

Голы: Поройков, 56 (ВИДЕО). Камилов, 90 (ВИДЕО). — Келиано, 90 (ВИДЕО).