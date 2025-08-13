Стали известны условия, при которых Сафонов уйдет из ПСЖ

Вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов не намерен покидать клуб, сообщает L'Equipe.

Голкипер намерен бороться за место первого номера команды. Он рассмотрит возможность ухода, если «ПСЖ» попросит его об этом и если крупный европейский клуб захочет сделать его основным вратарем.

Сафонов провел один сезон в «ПСЖ» в статусе сменщика Джанлуиджи Доннаруммы и отыграл 14 матчей во всех турнирах, став победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также Лиги чемпионов. Сообщается, что украинский защитник Илья Забарный, которого парижане хотят купить у английского «Борнмута», отказывается переходить в клуб из-за наличия в нем российского футболиста, в связи с чем Сафонов может быть продан.

2 августа стало известно, что парижане предложили Сафонова «Галатасараю». В турецкой команде заявили о том, что рассмотрят вариант с трансфером Сафонова, если им не удастся подписать другого голкипера мирового уровня. Позднее популярный турецкий журналист Якуб Чинар заявил, что главному тренеру «Галатасарая» Окану Буруку кандидатура Сафонова не понравилась.