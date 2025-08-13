Защитник «Сочи» прокомментировал отсутствие тренера на матче с «Пари НН»

Защитник «Сочи» Кирилл Заика рассказал «Матч ТВ», что команде не объясняли отсутствие главного тренера Роберта Морено на втором стыковом матче с «Пари НН».

«Сочи» по итогам стыковых матчей за право играть в РПЛ‑2025/26 победил «Пари НН» (1:2, 3:1). По данным «Матч ТВ», на предматчевом совещании перед ответной встречей представитель сочинцев сообщил, что Морено не приехал на матч в Нижнем Новгороде по семейным причинам.

— Уходил ли Морено после первого матча с «Пари НН»? Как вы это воспринимали?

— Спокойно. Если задачу решили, значит, нормально восприняли. Никто ничего не объявлял, его просто не было на второй игре.

— Как это объяснили?

— Никто ничего не объяснял. Мы просто делали то, что надо было. Что не получилось в первом матче, мы сделали во втором.

— Тебя такая ситуация устраивает?

— У меня была другая цель. Я хотел выиграть и решить задачу, — сказал Заика «Матч ТВ».

«Сочи» в текущем сезоне после 4 матчей набрал 1 очко и занимает 14‑е место в РПЛ. В следующем туре команда на выезде сыграет с «Краснодаром» 17 августа.

