Защитник «Сочи» прокомментировал отсутствие тренера на матче с «Пари НН»

«Никто ничего не объяснял». Заика — об отсутствии Морено на матче с «Пари НН»
Защитник «Сочи» Кирилл Заика рассказал «Матч ТВ», что команде не объясняли отсутствие главного тренера Роберта Морено на втором стыковом матче с «Пари НН».
«Сочи» по итогам стыковых матчей за право играть в РПЛ‑2025/26 победил «Пари НН» (1:2, 3:1). По данным «Матч ТВ», на предматчевом совещании перед ответной встречей представитель сочинцев сообщил, что Морено не приехал на матч в Нижнем Новгороде по семейным причинам.
— Уходил ли Морено после первого матча с «Пари НН»? Как вы это воспринимали?
— Спокойно. Если задачу решили, значит, нормально восприняли. Никто ничего не объявлял, его просто не было на второй игре.
— Как это объяснили?
— Никто ничего не объяснял. Мы просто делали то, что надо было. Что не получилось в первом матче, мы сделали во втором.
— Тебя такая ситуация устраивает?
— У меня была другая цель. Я хотел выиграть и решить задачу, — сказал Заика «Матч ТВ».
«Сочи» в текущем сезоне после 4 матчей набрал 1 очко и занимает 14‑е место в РПЛ. В следующем туре команда на выезде сыграет с «Краснодаром» 17 августа.
