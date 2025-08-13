Эракович сравнил «Зенит» с «Манчестер Сити»

Защитник "Зенита" Страхиня Эракович прокомментировал результаты команды на старте сезона после матча Кубка России с "Рубином" (3:0).

"Мы должны выигрывать в каждом матче, конечно. Дальше нужно забивать столько же, сколько в игре против "Рубина". С Сергеем Богдановичем мы всегда все обсуждаем серьезно. В этом вопросе не важно, какой результат: выиграли, проиграли или сыграли вничью. Если вспомнить, то "Манчестер Сити" тоже плохо начинал предыдущий сезон", — приводит слова Эраковича "Советский спорт".

"Зенит" крупно обыграл "Рубин" во вторник, 12 августа. Матч второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России завершился со счетом 3:0. На данный момент петербуржцы занимают первое место в группе А, набрав шесть очков. В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые находятся на восьмой строчке. По итогам четырех туров, подопечные Сергея Семака набрали пять баллов.