Агенты Джеррарда отказались обсуждать возможное назначение в «Спартак» «из-за непростой международной обстановки» (Metaratings)
Представители Стивена Джеррарда отказались обсуждать назначение в «Спартак».
По информации Metaratings.ru, красно-белые контактировали с агентами английского тренера по поводу возможного назначения в московский клуб.
Представители Джеррарда отказались даже от обсуждения этого варианта «из-за непростой международной обстановки». По этой же причине от работы в «Спартаке» отказались и несколько других иностранных кандидатов.
Отмечается, что в «Спартаке» хотят иметь несколько готовых кандидатур, которые прошли согласование, чтобы иметь выбор при принятии решения в случае возможного увольнения Деяна Станковича.
Москвичи занимают 11-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 4 очка после 4 туров.
