Агент Вендела и Луиса Энрике прилетел в Санкт-Петербург

Агент Жуниор Мендоза, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вендела и вингера сине-бело-голубых Луиса Энрике, прилетел в Санкт-Петербург. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

Цель поездки пока неизвестна. Мендоза также выступал посредником в переходе полузащитника сборной Бразилии Жерсона в «Зенит».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Аль-Наср» готов заплатить за Энрике 70 млн евро.

‎После 4 туров РПЛ «Зенит» находится на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 5 очков.

‎16 августа петербуржцы встретятся со «Спартаком». Игра пятого тура чемпионата России состоится в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Начало — в 17:30 по московскому времени.