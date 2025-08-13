Булыкин рассказал, сможет ли "Локомотив" побороться за чемпионство

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, сможет ли московский "Локомотив" побороться за чемпионство в РПЛ.

"При определенных условиях. Как я уже сказал, состав очень хороший. На старте сезона есть психологическая уверенность, главное — не растерять и чтобы травм не было. Потому что все топ-клубы ставят перед собой высокие цели, "Локомотив" — не исключение", - цитирует Булыкина "Матч ТВ".

После 4 сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на первой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками. В 5 туре Российской Премьер-Лиги "железнодорожники" сыграют на выезде с калининградской "Балтикой".

По итогам прошлого сезона чемпионом России впервые в истории стал "Краснодар". Команда Михаила Галактионова расположилась на шестой строчке в итоговой турнирной таблице.