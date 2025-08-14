Губерниев: жду триумфального увольнения Станковича

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что ожидает увольнения главного тренера «Спартака» Деяна Станковича после матча МИР РПЛ с «Зенитом», а оптимальными кандидатами на его место он видит тренера «Балтики» Андрея Талалаева или Игоря Шалимова из «Факела».

Матч пятого тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» пройдет в субботу в Москве. Начало — в 17:30 (мск). «Красно‑белые» занимают 11‑е место в турнирной таблице, набрав четыре очка. Это худший старт команды с 2011 года.

— Во‑первых, «Зенит» все равно фаворит в матче со «Спартаком». Во‑вторых, жду триумфального увольнения Станковича после этого матча. Причем оно должно быть поистине триумфальным. И очень все‑таки надеюсь, что «Спартак» предпримет усилия, чтобы договориться с Калининградом или Воронежем и поставить наконец‑то нормальных тренеров. Но поскольку «красно‑белые» сейчас в очередной раз ищут титулованного Румпельштильцхена ли какого‑нибудь Фойербарта… Там возможны варианты. Клумпе‑Думпе еще они, может быть, найдут. Какой‑нибудь скандинавский специалист. Оле‑Лукойе… Надо посмотреть в сторону Лапландии. Может, там тоже есть тренеры. Флаг в руки им всем! Я считаю, что оптимальный тренер для «Спартака» — это Талалаев или Шалимов. «Зенит» победит, будет выходить из кризиса. А тренерский штаб «Спартака» триумфально уволят. Подчеркиваю, триумфально, а не с позором. Есть такая профессия — тренеров черт‑те каких брать, а потом их блистательно увольнять. На радость русскому народу! Так победим. Да здравствует московский «Спартак»! — сказал Губерниев «Матч ТВ».

