Сафонов высказался о предстоящем матче ПСЖ — «Тоттенхэм»

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов высказался в преддверии матча за Суперкубок УЕФА. Соперником парижан станет лондонский «Тоттенхэм», игра за трофей пройдёт сегодня, 13 августа. Вратарь «ПСЖ» призвал россиян посмотреть этот матч, а также заверил, что игра получится интересной.

