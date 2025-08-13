«Спартаку» посоветовали пригласить экс-тренера «Зенита»

Бывший футболист московского «Спартака» Владимир Быстров заявил, что клуб должен назначить экс-тренера петербургского «Зенита» Лучано Спалетти на пост наставника команды, передает Sport24.

«В «Спартаке» должен быть тренер Спалетти. Вот этому человеку просто насрать на все. Он идеально подходит «Спартаку», если клуб хочет бороться за чемпионство. Это первый кандидат на рассмотрение», — сказал Быстров.

12 августа «Спартак» уступил в серии пенальти махачкалинскому «Динамо» в игре Кубка России. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», основное время завершилось со счетом 1:1. Первый гол в этом поединке оформил Гамид Агаларов, который реализовал пенальти на 87-й минуте. «Спартак» смог сравнять только на пятой компенсированной минуте ко второму тайму, отличился Руслан Литвинов.

В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки махачкалинского клуба — 4:3.