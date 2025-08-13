Легионер «Локомотива» рассказал о владении русским языком

Защитник "Локомотива" Кристиан Рамирес рассказал о знании русского языка.

© ФК "Локомотив"

"Когда я приехал в Россию, интенсивно учил русский язык на протяжении трех месяцев. Потом я продолжал практиковаться и сейчас уже могу говорить лучше", - цитирует Рамиреса "СЭ".

Кристиан Рамирес в летнее трансферное окно перешел в московский "Локомотив" на правах свободного агента и заключил контракт на два года. В прошлом сезоне футболист выступал за венгерский "Ференцварош". После 4 сыгранных туров "железнодорожники" лидируют в турнирной таблице РПЛ с 12 набранными очками.

С 2017 по 2023 год эквадорский защитник выступал за "Краснодар".