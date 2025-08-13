Кафанов объяснил, почему «Спартак» решил подписать вратаря Довбню

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос о причинах подписания московским «Спартаком» 38-летнего голкипера Александра Довбни.

«Есть Саша Максименко и Илья Помазун — два сильных вратаря. Если по какой-то причине один из них вылетит из обоймы, включается третий вратарь. Возникает вопрос: молодой или опытный? В «Спартаке» сделали выбор в пользу опыта. Считаю это правильным», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.

В июле 2024 года в возрасте 37 лет Александр Довбня перешёл из ярославского «Шинника» в «Спартак», подписав контракт на правах свободного агента.

