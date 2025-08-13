Пономарев высказался о кричалках фанатов «Спартака»

«Спартак» после неудач на старте сезона должен обратить внимание на мнение своих болельщиков, заявил «Матч ТВ» бывший защитник сборной СССР по футболу Владимир Пономарев.

© Матч ТВ

Во вторник «Спартак» на своем поле уступил махачкалинскому «Динамо» в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее были футболисты гостей — 4:3. После матча фанаты «красно‑белых» скандировали: «Не позорьте «Спартак»» и «Снимите футболки».

— Согласны со скандированиями фанатов «Спартака»?

— Конечно, они правы. Они ждут от команды большего. «Спартак» должен хотя бы в тройке‑четверке находится, но не на последних же местах чемпионата идти. Команда имеет четыре очка после пяти игр. Куда это годится? Здесь болельщики абсолютно правы и выдвигают оправданные требования к команде и руководству. Нужно встретиться с болельщиками, успокоить их, объяснить ситуацию. Нельзя сбрасывать фанатов со счета, — сказал Пономарев «Матч ТВ».

«Спартак» после 4 туров с 4 очками занимает 11‑е место в МИР РПЛ. 16 августа команда в Москве сыграет с петербургским «Зенитом». Прямую трансляцию матча смотрите на каналах «Матч ТВ» (с 16:30) и МАТЧ ПРЕМЬЕР (с 17:25), а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.