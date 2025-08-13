Пономарев высказался о кричалках фанатов «Спартака»

Пономарев — о кричалках фанатов «Спартака»: «Выдвигают оправданные требования к команде и руководству»
«Спартак» после неудач на старте сезона должен обратить внимание на мнение своих болельщиков, заявил «Матч ТВ» бывший защитник сборной СССР по футболу Владимир Пономарев.
Во вторник «Спартак» на своем поле уступил махачкалинскому «Динамо» в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее были футболисты гостей — 4:3. После матча фанаты «красно‑белых» скандировали: «Не позорьте «Спартак»» и «Снимите футболки».
— Согласны со скандированиями фанатов «Спартака»?
— Конечно, они правы. Они ждут от команды большего. «Спартак» должен хотя бы в тройке‑четверке находится, но не на последних же местах чемпионата идти. Команда имеет четыре очка после пяти игр. Куда это годится? Здесь болельщики абсолютно правы и выдвигают оправданные требования к команде и руководству. Нужно встретиться с болельщиками, успокоить их, объяснить ситуацию. Нельзя сбрасывать фанатов со счета, — сказал Пономарев «Матч ТВ».
«Спартак» после 4 туров с 4 очками занимает 11‑е место в МИР РПЛ. 16 августа команда в Москве сыграет с петербургским «Зенитом». Прямую трансляцию матча смотрите на каналах «Матч ТВ» (с 16:30) и МАТЧ ПРЕМЬЕР (с 17:25), а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
