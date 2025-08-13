«Динамо» объявило о продлении контракта с 21-летним защитником

Пресс-служба московского «Динамо» объявила о продлении контракта с 21-летним защитником Леоном Зайдензалем, опубликовав соответствующее видео-сообщение в телеграм-канале. Новое соглашение игрока с клубом рассчитано до 2028 года.

Леон стал частью клубной системы «Динамо» летом 2019 года, через два сезона дебютировал в молодёжной лиге, а ещё через год впервые сыграл на профессиональном уровне за «Динамо-2».

В нынешнем сезоне Зайдензаль провёл два матча в рамках Мир Российской Премьер-Лиги и один — в Фонбет Кубке России, проведя на поле 113 минут.