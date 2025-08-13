Нападающий махачкалинского «Динамо» оценил новичка «Спартака»

Форвард махачкалинского "Динамо" оценил новичка "Спартака"
Нападающий махачкалинского "Динамо" Сердер Сердеров поделился мнением о новичке "Спартака" Жедсоне Фернандеше.
- Раз он играл в хороших командах и приехал в наш чемпионат, наверное, это усиление для РПЛ. Всегда хорошо, когда сильные игроки приезжают к нам, - сказал Сердеров "Чемпионату".
Напомним, 31 июля Жедсон Фернандеш перешел в московский "Спартак" из турецкого Бешикташа. Сумма трансфера составила рекордные для красно-белых 20,7 миллионов евро + бонусы.
Вчера, 12 августа, московский "Спартак" уступил в серии пенальти махачкалинскому "Динамо" в матче второго тура группового этапа Кубка России (1:1, 3:4 пен).