Чемпиона Нидерландов по футболу приговорили к семи годам

Чемпиона Нидерландов по футболу в составе «Твенте» Рони Стама приговорили к семи годам тюрьмы за контрабанду наркотиков, передает Omroep Brabant.

Рони Стам неоднократно проводил сделки по продаже наркотиков со своим братом Руди Стамом, которого приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Суд обязал обоих выплатить государству более трех миллионов евро, которые они получили за наркоторговлю, а также штраф в размере 30 тысяч евро.

Рони Стам признал вину в том, что один раз участвовал в сделке по продаже 7 килограмм кокаина, но отрицал свое участие в более крупных сделках. 40-летний Стам выступал за нидерландские «НАК Бреда» и «Твенте», английский «Уиган» и бельгийский «Стандард».

