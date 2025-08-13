Мостовой порассуждал о будущем Станковича

Александр Мостовой порассуждал о будущем Деяна Станковича.

Во вторник «Спартак» уступил махачкалинскому «Динамо» во 2-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (1:1, по пенальти 3:4).

«Спартак» не проиграл – сыграл вничью. В принципе, с нашим форматом Кубка это не важно, у команды есть победа и ничья. В Кубке ничего страшного нет, тем более что схема такая, что ты не вылетаешь, а падаешь в Путь регионов и там играешь дальше. А впереди игра с «Зенитом» – вот здесь и посмотрим, что будет. Нужно дождаться этой игры. Думаю, после матча с «Зенитом» тоже вряд ли что-то изменится. Контракт-то со Станковичем подписан и летом был продлен. Хотя в нашем футболе что только не происходит. Я уже давно ничему не удивляюсь – сегодня могут подписать, через неделю убрать, а еще через неделю можно оказаться в другой команде», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Вместе с тем Мостовой признался, что его не волнует будущее сербского специалиста.