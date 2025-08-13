Гончаренко высказался об изменении лимита на легионеров в РПЛ

Бывший тренер "Пари НН" Виктор Гончаренко поделился мнением о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

- Для меня конкуренция и рост футболистов, когда только они начинают конкурировать с иностранцами, это очень важно. Как у тренера у меня всегда было хорошее подспорье, когда ты не думаешь, какой лимит, кого вставлять, - сказал Гончаренко в "Коммент.Шоу".

Ранее стало известно, что в ближайшем будущем лимит в РПЛ будет пересмотрен, после чего команды-участницы чемпионата смогут заявлять на матч не более десяти легионеров, пять из которых смогут находиться на поле. Об этом заявил министр спорта России Михаил Дегтярев.