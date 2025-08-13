Кафанов выделил лидеров среди вратарей для топ-чемпионатов Европы

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов выделил Александра Максименко, Евгения Латышонка и Станислава Агкацева как перспективных голкиперов, способных проявить себя в топ-5 чемпионатах Европы. На вопрос кто из российских вратарей может попробовать себя в топ-5 лиг Европы, ответ был следующий:

© Спорт день за днем

Максименко, Латышонок и Агкацев. Андрея Лунёва и Антона Митрюшкина не называю, потому что в Европе ещё и на возраст смотрят, — сказал Кафанов Чемпионат.

Агкацев стал чемпионом России с «Краснодаром», сохранив и игры без пропущенных голов, и показывая высокий процент отражённых ударов. Латышонок отличился стабильной игрой за «Зенит», проведя большую часть матчей сезона с минимальным количеством пропущенных мячей. Максименко, несмотря на отсутствие медалей у «Спартака», регулярно выручал команду и считается одним из самых надёжных вратарей чемпионата. Все трое демонстрируют высокий уровень и имеют потенциал для успешной карьеры за рубежом.