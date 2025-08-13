Игрок "Спартака" отреагировал на недовольство фанатов после поражения от "Динамо" Махачкала
Футболист "Спартака" Игорь Дмитриев отреагировал на недовольство болельщиков игрой красно-белых.
- Конечно, с одной стороны, фанатов можно понять. Мы команда, которая точно находится не на том месте. С другой стороны, очень хотим, чтобы сейчас мы сплотились и все вместе подготовились к важному матчу, - сказал Дмитриев "Чемпионату".
Напомним, вчера, 12 августа, "Динамо" Махачкала обыграло московский "Спартак" в матче второго тура группового этапа Кубка России (1:1, 4:3 — в серии пенальти). После встречи фанаты московского клуба скандировали: "Не позорьте "Спартак" и "Снимите футболки".