Смородская разнесла состав и тренера «Спартака»

Ольга Смородская: «Все выбранные «Спартаком» иностранцы абсолютно неспособны поставить хоть какую-нибудь игру. Станкович – какое-то несчастье, а не тренер»
Ольга Смородская ответила на вопрос о том, какой тренер нужен «Спартаку».
– Тренера сторонние лица не выбирают. Выбирает клуб, они знают атмосферу, знают, в какой футбол хотят играть. Знают, какие есть финансовые возможности.
Я считаю, что все выбранные «Спартаком» иностранцы были никому неизвестны и абсолютно неспособны поставить хоть какую-нибудь игру. Станкович – не исключение. Это какое-то несчастье, а не тренер. Он не имеет никакого отношения к тренерскому искусству.
– Кто нужен «Спартаку»?
– Грубо говоря, Анчелотти, – сказала экс-президент «Локомотива».
Гендиректор «Шанхая» о Галлане: «Постараемся вернуться в Китай на следующий сезон, надо показывать результат. Жерар стал единственным кандидатом, подходящим под наши критерии»
Миранчук не играет за «Сьон» из-за предложения «Динамо», сообщили в швейцарском клубе: «Решили не рисковать из‑за возможного перехода»
Дмитрий Губерниев: «Моя форма позволяет играть в Кубке России, но в таком виде, в каком сегодня медиафутбол, я играть не готов»
Гендиректор «Шанхая» о Галлане: «Постараемся вернуться в Китай на следующий сезон, надо показывать результат. Жерар стал единственным кандидатом, подходящим под наши критерии»
Миранчук не играет за «Сьон» из-за предложения «Динамо», сообщили в швейцарском клубе: «Решили не рисковать из‑за возможного перехода»
Дмитрий Губерниев: «Моя форма позволяет играть в Кубке России, но в таком виде, в каком сегодня медиафутбол, я играть не готов»