Дмитрий Губерниев: «Моя форма позволяет играть в Кубке России, но в таком виде, в каком сегодня медиафутбол, я играть не готов»
Дмитрий Губерниев высказался о возможности сыграть в Кубке России по футболу.
– Мне много предложений поступало, собирался играть. Но медиафутбол сейчас далек от медиафутбола, там играют бывшие футболисты, те, кто не попадал в состав Первой лиги.
По сути, сегодня это разновидность Второй лиги, к медиафутболу не имеет отношения. Кому‑то нравится это, кому‑то – нет. Так что какой мне смысл заниматься подобным футболом?
– «Амкал» в прошлом матче включил в состав блогеров.
– Молодцы. Федя Смолов тоже известный блогер, вот и сыграет.
– Вас в какую команду звали?
– «БроукБойз». Это было еще на заре медиафутбола. Моя форма безусловно позволяет играть [в Кубке России], но в таком виде, в каком сегодня медиафутбол, я играть не готов, – сказал комментатор.
