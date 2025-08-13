Йоахим Лев отказался возглавить сборную Узбекистана по футболу

Матч ТВиещё 2

Бывший главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев ответил отказом на предложение возглавить команду Узбекистана, сообщает Bild.

Экс-тренер сборной Германии отказался возглавить сборную Узбекистана
© Global Look Press

По данным источника, Ассоциация футбола Узбекистана предложила 65‑летнему специалисту стать главным тренером сборной. Лев в течение нескольких дней серьезно рассматривал данную возможность, но принял решение вежливо отказаться. Встреча между сторонами так и не состоялась.

Ранее сборная Узбекистана впервые в своей истории квалифицировалась на чемпионат мира. Команда примет участие в турнире 2026 года.

Лев работал в сборной Германии с 2006 по 2021 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат мира‑2014 и Кубок конфедераций‑2017, стала бронзовым призером чемпионата мира‑2010, серебряным призером чемпионата Европы‑2008, дважды бронзовым призером ЧЕ (2012, 2016).

Матч ТВ: главные новости
Матч ТВ: главные новости