Экс-тренер сборной Германии отказался возглавить сборную Узбекистана

Бывший главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев ответил отказом на предложение возглавить команду Узбекистана, сообщает Bild.

По данным источника, Ассоциация футбола Узбекистана предложила 65‑летнему специалисту стать главным тренером сборной. Лев в течение нескольких дней серьезно рассматривал данную возможность, но принял решение вежливо отказаться. Встреча между сторонами так и не состоялась.

Ранее сборная Узбекистана впервые в своей истории квалифицировалась на чемпионат мира. Команда примет участие в турнире 2026 года.

Лев работал в сборной Германии с 2006 по 2021 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат мира‑2014 и Кубок конфедераций‑2017, стала бронзовым призером чемпионата мира‑2010, серебряным призером чемпионата Европы‑2008, дважды бронзовым призером ЧЕ (2012, 2016).