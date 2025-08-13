Эксперт Радимов сравнил кредиты доверия Семака и Станковича

Бывший российский футболист Владислав Радимов провёл сравнение между главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком и наставником московского «Спартака» Деяном Станковичем, выделив разницу в уровне доверия к ним со стороны клубов. По мнению Радимова, Семак обладает значительно большим кредитом доверия, несмотря на неудовлетворительные результаты «Зенита» в текущем сезоне — после четырёх туров команда отстаёт от лидера на семь очков.

Он подчеркнул, что ситуацию внутри «Зенита» предстоит решать не только тренерскому штабу, но и руководству клуба. При этом экс-игрок отметил, что игра с «Спартаком» будет непростой, так как соперник также настроен решительно. Напомним, что матч 5-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 16 августа.

Бывший игрок также отметил, что давление на тренеров в таких топ-клубах всегда высоко, особенно когда команда испытывает трудности в чемпионате. Несмотря на это, Радимов уверен, что Семак обладает необходимым опытом и поддержкой для преодоления нынешних проблем, а предстоящий матч с «Спартаком» станет важным тестом для обеих команд и их наставников.