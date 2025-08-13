Стало известно, выберет «Манчестер Сити» Эдерсона или Доннарумму

«Манчестер Сити» предпочитает Эдерсона Джанлуиджи Доннарумме.

© Sports.ru

Ранее стало известно, что английский клуб может подписать вратаря «ПСЖ» в случае ухода бразильского футболиста.

По информации ESPN, «горожане» предпочитают сохранить Эдерсона, хотя трансфер Доннаруммы не исключен. Эта сделка будет зависеть от того, попросит ли бразилец отпустить его и сделает ли какой-либо клуб предложение, соответствующее его трансферной стоимости.

На данный момент «Сити» не получал предложений по 31-летнему голкиперу от других команд.