Французский защитник хочет вернуться в «Спартак»

Агент Мохаммед Беншенафи, представляющий интересы защитника "Лацио" Самюэля Жиго, рассказал о будущем своего клиента.

"Уходит ли Жиго из "Лацио"? Пока нет, но трансферное окно еще открыто. Жиго, конечно, хочет вернуться в "Спартак". Но никто из клуба мне пока не звонил", - цитирует агента "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Лацио" не планирует включать центрального защитника Самюэля Жиго в заявку на предстоящий сезон.

Жиго выступал за московский "Спартак" с 2018 по 2021 год, а также в 2022-м. Всего в составе красно-белых француз провел 110 матчей, в который отметился 10 голами и 5 результативными передачами на партнеров.