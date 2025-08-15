Российский футболист близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии

Президент "Сьона" Кристиан Константин высказался о будущем Антона Миранчука.

"Мы ведем переговоры с разными клубами по Антону Миранчуку. Один из клубов Саудовской Аравии интересуется им и должен оправить финальное предложение по игроку к завтрашнему дню", - цитирует Константина "СЭ".

Антон Миранчук перешел в швейцарский "Сьон" осенью 2024 года на правах свободного агента и заключил контракт на два сезона. Россиянин провел за клуб во всех турнирах 25 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего полузащитника в 2,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что интерес к Антону Миранчуку проявляет московское "Динамо".