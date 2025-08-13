«Балтика» назвала стартовый состав на матч Кубка России с «Локомотивом»

Калининградская «Балтика» объявила стартовый состав на матч второго тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу против «Локомотива».

© ФК «Балтика»

Встреча группы D пройдет в Москве и начнется в 18:30 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Сараевым.

Стартовый состав «Балтики»: Иван Кукушкин (вратарь), Натан Гассама, Юрий Ковалев, Диего Луна, Тентон Йенне, Николай Титков, Александр Филин (капитан), Иван Беликов, Даниил Уткин, Ннамди Оффор, Амир Мохаммад.

Прямую трансляцию матча смотрите с 18:15 мск на телеканале «Матч ТВ», а также на сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.