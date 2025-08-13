"Локомотив" обыграл "Балтику"

Московский "Локомотив" победил калининградскую "Балтику" со счетом 2:0 в матче групповой стадии Кубка в "Пути РПЛ".

© Российская Газета

В первом тайме с пенальти отличился Алексей Батраков. Лидер "красно-зеленых" забил в пяти встречах подряд и реализовал все восемь ударов с "точки" в карьере: пять в Премьер-лиге и три в Кубке. В начале второго тайма хозяева могли удвоить преимущество, но гол Александра Сильянова был отменен из-за нарушения правил. Впрочем, "железнодорожники" уже в самой концовке отправили второй мяч в ворота гостей - забил Дмитрий Воробьев.

В группе "D" положение следующее: "Акрон" (пять очков), ЦСКА (четыре), "Локомотив" (три), "Балтика" (ноль очков).